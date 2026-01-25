Ausblick: Dynex Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dynex Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 29,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 62,1 Millionen USD gegenüber 88,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 1,49 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 218,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 318,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at