Dynex Capital Aktie
WKN DE: A2PL13 / ISIN: US26817Q8868
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Dynex Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dynex Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 29,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 62,1 Millionen USD gegenüber 88,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 1,49 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 218,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 318,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dynex Capital Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Dynex Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.25
|Ausblick: Dynex Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)