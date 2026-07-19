Ausblick: Dynex Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dynex Capital wird sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,365 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dynex Capital noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 103,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,47 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 412,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 533,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at