Dynex Capital Aktie
WKN DE: A2PL13 / ISIN: US26817Q8868
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19.07.2026 07:01:06
Ausblick: Dynex Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dynex Capital wird sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,365 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dynex Capital noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 103,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,47 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 412,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 533,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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