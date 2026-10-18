Ausblick: Dynex Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dynex Capital wird am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,386 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dynex Capital 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Dynex Capital 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 113,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dynex Capital 149,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD, gegenüber 2,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 403,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 533,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at