Eagle Bancorp Aktie
WKN: A0D9ZK / ISIN: US2689481065
|
20.01.2026 07:01:06
Ausblick: Eagle Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eagle Bancorp wird am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,105 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Eagle Bancorp nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 73,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 57,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -4,473 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 294,8 Millionen USD, gegenüber 705,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
