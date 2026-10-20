Eagle Bancorp Aktie
WKN: A0D9ZK / ISIN: US2689481065
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Eagle Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eagle Bancorp wird am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,342 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,220 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 52,88 Prozent auf 71,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,550 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 294,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 632,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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