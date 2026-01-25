Eagle Financial Services Aktie
WKN DE: A0YGU2 / ISIN: US26951R1041
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Eagle Financial Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eagle Financial Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,865 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eagle Financial Services 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 28,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Eagle Financial Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 20,4 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie, gegenüber 4,32 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 80,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 108,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eagle Financial Services Inc
|
07:01
|Ausblick: Eagle Financial Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eagle Financial Services Inc
Aktien in diesem Artikel
|Eagle Financial Services Inc
|40,03
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.