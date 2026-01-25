Eagle Financial Services Aktie

Eagle Financial Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGU2 / ISIN: US26951R1041

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Eagle Financial Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eagle Financial Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,865 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eagle Financial Services 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 28,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Eagle Financial Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 20,4 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie, gegenüber 4,32 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 80,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 108,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Eagle Financial Services Inc 40,03 -1,31% Eagle Financial Services Inc

