Ausblick: Eagle Materials öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eagle Materials stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,37 USD je Aktie gegenüber 3,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 620,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eagle Materials einen Umsatz von 634,7 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,97 USD, gegenüber 13,16 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at