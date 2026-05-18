Ausblick: Eagle Materials präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eagle Materials lädt am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eagle Materials im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,00 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 452,0 Millionen USD gegenüber 470,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,92 USD im Vergleich zu 13,77 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,28 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at