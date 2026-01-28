Ausblick: Eagle Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eagle Materials wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,44 USD. Dies würde einer Verringerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Eagle Materials 3,56 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eagle Materials in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 554,9 Millionen USD im Vergleich zu 558,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,48 USD, während im vorherigen Jahr noch 13,77 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,26 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at