Ausblick: East West Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

East West Bancorp präsentiert in der am 27.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 471,0 Millionen USD gegenüber 416,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,15 USD, gegenüber 3,97 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,81 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,61 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at