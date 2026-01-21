Ausblick: East West Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

East West Bancorp wird am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD gegenüber 2,10 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll East West Bancorp in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 747,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,48 USD je Aktie, gegenüber 8,33 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,91 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at