East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: East West Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
East West Bancorp lädt am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,61 USD je Aktie gegenüber 2,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 30,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 784,5 Millionen USD gegenüber 1,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,61 USD, gegenüber 9,52 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 3,18 Milliarden USD im Vergleich zu 4,60 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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