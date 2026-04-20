East West Bancorp Aktie

East West Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.04.2026 07:01:06

Ausblick: East West Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

East West Bancorp stellt am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,17 Prozent auf 751,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte East West Bancorp noch 1,11 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,30 USD, gegenüber 9,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu East West Bancorp Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu East West Bancorp Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

East West Bancorp Inc. 99,00 -1,00% East West Bancorp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen