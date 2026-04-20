Ausblick: East West Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

East West Bancorp stellt am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,17 Prozent auf 751,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte East West Bancorp noch 1,11 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,30 USD, gegenüber 9,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at