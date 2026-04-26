Ausblick: Easterly Government Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Easterly Government Properties stellt am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,090 USD. Dies würde einer Verringerung von 47,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Easterly Government Properties 0,170 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Easterly Government Properties im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 85,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,14 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,455 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 350,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 336,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at