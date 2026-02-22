Easterly Government Properties Aktie
Ausblick: Easterly Government Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Easterly Government Properties öffnet am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 85,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 328,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 302,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
