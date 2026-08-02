Easterly Government Properties Aktie
WKN DE: A417BU / ISIN: US27616P3010
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Easterly Government Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Easterly Government Properties lädt am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,055 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 90,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 84,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,270 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 364,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 336,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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