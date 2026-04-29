Eastern Air Logistics a Aktie
ISIN: CNE1000051G0
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Eastern Air Logistics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Eastern Air Logistics A präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,390 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 6,58 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 19,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 CNY, gegenüber 1,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 28,08 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,24 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastern Air Logistics Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
29.04.26
|Ausblick: Eastern Air Logistics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Eastern Air Logistics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Eastern Air Logistics A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Eastern Air Logistics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Eastern Air Logistics Co., Ltd. Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eastern Air Logistics Co., Ltd. Registered Shs -A-
|16,21
|-1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.