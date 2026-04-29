Ausblick: Eastern Air Logistics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eastern Air Logistics A präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,390 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 6,58 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 19,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 CNY, gegenüber 1,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 28,08 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,24 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at