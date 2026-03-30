Ausblick: Eastern Air Logistics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eastern Air Logistics A präsentiert in der am 31.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,425 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,97 Prozent erhöht. Damals waren 0,390 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,44 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,37 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,69 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 23,96 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 24,00 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at