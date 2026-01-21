Ausblick: Eastern Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eastern Bancshares veröffentlicht am 22.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,412 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,53 Prozent auf 286,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 306,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 0,660 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,00 Milliarden USD im Vergleich zu 1,07 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at