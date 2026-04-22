Eastern Bancshares Aktie
WKN DE: A2QD63 / ISIN: US27627N1054
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Eastern Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eastern Bancshares wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,443 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Eastern Bancshares -1,080 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eastern Bancshares in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 932,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 302,0 Millionen USD im Vergleich zu 29,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,96 USD, gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastern Bancshares Inc Registered Shs
|
22.04.26
|Ausblick: Eastern Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Eastern Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Ausblick: Eastern Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Eastern Bancshares Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Eastern Bancshares Inc Registered Shs
|17,50
|0,00%