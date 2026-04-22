Ausblick: Eastern Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eastern Bancshares wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,443 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Eastern Bancshares -1,080 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eastern Bancshares in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 932,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 302,0 Millionen USD im Vergleich zu 29,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,96 USD, gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at