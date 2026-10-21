Eastern Bancshares Aktie

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WKN DE: A2QD63 / ISIN: US27627N1054

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Eastern Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eastern Bancshares wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,491 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eastern Bancshares in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 310,6 Millionen USD im Vergleich zu 323,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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