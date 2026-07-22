Eastern Bancshares Aktie
WKN DE: A2QD63 / ISIN: US27627N1054
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Eastern Bancshares verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eastern Bancshares wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,462 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,98 Prozent auf 308,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Eastern Bancshares noch 321,0 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus. Im Vorjahr waren 0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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