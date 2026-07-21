Ausblick: EastGroup Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

EastGroup Properties gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll EastGroup Properties 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 193,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte EastGroup Properties 177,3 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,86 USD aus. Im Vorjahr waren 4,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 783,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 719,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at