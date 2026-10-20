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WKN: 985160 / ISIN: US2772761019

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: EastGroup Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EastGroup Properties wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass EastGroup Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 197,3 Millionen USD gegenüber 182,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,98 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,87 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 783,4 Millionen USD, gegenüber 719,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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