Ausblick: Eastman Chemical Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Eastman Chemical Company wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,29 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Eastman Chemical Company für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,17 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,10 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 8,96 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at