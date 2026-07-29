Ausblick: Eastman Chemical Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eastman Chemical Company stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten schätzen, dass Eastman Chemical Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent auf 2,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,13 Milliarden USD, gegenüber 8,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at