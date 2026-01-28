Ausblick: Eastman Chemical Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eastman Chemical Company wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,720 USD gegenüber 2,82 USD im Vorjahresquartal.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,02 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,67 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,79 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 9,37 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at