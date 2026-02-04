Ausblick: Eastnine Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eastnine Registered stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,080 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eastnine Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 SEK in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 15,8 Millionen EUR betragen, verglichen mit 142,7 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,401 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,800 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 61,9 Millionen EUR, gegenüber 474,9 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at