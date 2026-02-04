Eastnine AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40D5F / ISIN: SE0022050183
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Eastnine Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Eastnine Registered stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,080 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eastnine Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 SEK in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 15,8 Millionen EUR betragen, verglichen mit 142,7 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,401 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,800 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 61,9 Millionen EUR, gegenüber 474,9 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastnine AB Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: Eastnine Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Eastnine Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Eastnine AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Eastnine AB Registered Shs
|4,51
|-2,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.