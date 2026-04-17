Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eastroc Beverage (Group) A stellt am 18.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Eastroc Beverage (Group) A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,88 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 23,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,00 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,85 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,89 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,49 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,86 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,71 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at