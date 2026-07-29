Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eastroc Beverage (Group) A wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,30 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eastroc Beverage (Group) A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,06 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Eastroc Beverage (Group) A nach den Prognosen von 2 Analysten 6,95 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,89 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,63 CNY aus. Im Vorjahr waren 6,53 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 25,30 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 20,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at