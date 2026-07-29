Eastroc Beverage Aktie
WKN DE: A3C9KT / ISIN: CNE100005576
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Eastroc Beverage (Group) A wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,30 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eastroc Beverage (Group) A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,06 CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Eastroc Beverage (Group) A nach den Prognosen von 2 Analysten 6,95 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,89 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,63 CNY aus. Im Vorjahr waren 6,53 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 25,30 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 20,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
29.07.26
|Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.04.26
|Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.04.26
|Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)