Ausblick: Eastside Distilling stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eastside Distilling präsentiert in der am 30.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst schätzt, dass Eastside Distilling im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,241 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 112,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,270 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,959 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 17,9 Millionen USD, gegenüber 13,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at