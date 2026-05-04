Ausblick: Eaton legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eaton gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eaton im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,45 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Eaton im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,02 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,45 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 30,80 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 27,45 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at