Ausblick: Eaton vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eaton äußert sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,07 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 22,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,51 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,16 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 16,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eaton einen Umsatz von 7,03 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,35 USD aus. Im Vorjahr waren 10,45 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 32,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at