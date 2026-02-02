Ausblick: Eaton zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eaton lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,31 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,10 Prozent erhöht. Damals waren 2,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,24 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,06 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,50 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 27,47 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 24,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at