Ausblick: Ebara stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ebara lädt am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,231 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,72 Milliarden USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,533 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,510 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at