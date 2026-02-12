Ebara Aktie
WKN DE: A0LATU / ISIN: US2786142016
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ebara stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ebara lädt am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,231 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,72 Milliarden USD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,533 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,510 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,99 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,72 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ebara Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|
12.02.26
|Ausblick: Ebara stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Ebara zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ebara Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.