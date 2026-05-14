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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ebara stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ebara präsentiert am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,43 JPY gegenüber 34,18 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 237,16 Milliarden JPY – ein Plus von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ebara 212,65 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 203,74 JPY aus. Im Vorjahr waren 166,31 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1.037,69 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 958,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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