Ausblick: Ebara stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ebara wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 72,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 65,75 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 262,34 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ebara für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 267,92 Milliarden JPY aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 167,46 JPY, gegenüber 154,62 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 933,83 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 866,67 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at