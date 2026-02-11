Ausblick: ECARX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ECARX gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,030 CNY je Aktie gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,43 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 270,0 Millionen USD erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,664 CNY, gegenüber -0,380 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 6,55 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 772,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at