ECARX Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D3SW / ISIN: KYG292011031
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18.05.2026 07:01:06
Ausblick: ECARX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ECARX lässt sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ECARX die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass ECARX im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,069 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,080 USD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 1,41 Milliarden CNY für ECARX, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 168,0 Millionen USD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,203 CNY je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,71 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 847,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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