ECARX Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D3SW / ISIN: KYG292011031
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: ECARX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ECARX präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,067 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,12 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 219,9 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,157 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,13 Milliarden CNY, gegenüber 847,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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