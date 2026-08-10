Ausblick: ECARX veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ECARX lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ECARX die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,204 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,54 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 154,8 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,019 CNY aus. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 7,57 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 847,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at