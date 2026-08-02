Ausblick: EchoStar A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EchoStar A wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass EchoStar A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,095 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,59 Milliarden USD – ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EchoStar A 3,72 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,020 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -50,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 14,36 Milliarden USD, gegenüber 15,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at