Ausblick: eClerx Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

eClerx Services präsentiert am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 39,18 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,36 Prozent erhöht. Damals waren 29,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,20 Prozent auf 10,60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 144,72 INR aus. Im Vorjahr waren 114,19 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 40,96 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 33,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at