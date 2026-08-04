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WKN DE: A1C9NG / ISIN: INE738I01010

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: eClerx Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

eClerx Services präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 22,32 INR je Aktie gegenüber 15,08 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,26 Prozent auf 11,80 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 87,11 INR, gegenüber 76,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 49,04 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,17 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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