Ausblick: ECN Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ECN Capital öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,054 USD je Aktie gegenüber 0,030 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 64,9 Millionen USD für ECN Capital, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 92,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,156 USD je Aktie, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 242,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 310,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
