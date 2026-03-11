Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Eco Wave Power Global (spons ADRs) lädt am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,170 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,660 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at