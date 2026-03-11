Eco Wave Power Global AB Aktie
WKN DE: A3CTRY / ISIN: US27900N1037
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor
Eco Wave Power Global (spons ADRs) lädt am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,170 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,660 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)
|5,05
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.