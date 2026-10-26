Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ecolab legt Quartalsergebnis vor
Ecolab wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,17 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ecolab 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 12,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,70 Milliarden USD gegenüber 4,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,15 USD aus. Im Vorjahr waren 7,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 17,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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