Ausblick: Ecolab stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ecolab stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ecolab 1,41 USD je Aktie eingenommen.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ecolab für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,03 Milliarden USD aus.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,70 Milliarden USD, gegenüber 16,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at