Ausblick: Ecolab zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ecolab wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten ein Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,18 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,83 Milliarden USD, gegenüber 16,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at