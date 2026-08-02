Ausblick: Ecopetrol legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ecopetrol gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2677,43 COP. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 37.246,01 Milliarden COP erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7369,96 COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 123.370,22 Milliarden COP, nachdem im Vorjahr 28,92 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at